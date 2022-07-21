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Режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 76

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле затрагивались интересы детей и подростков.

Режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Солнцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима режиссера и постановщика «Ералаша» Ильи Белостоцкого по уголовному делу о педофилии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле затрагивались интересы детей и подростков.

Следствием установлено, что Белостоцкий в период с пятое по шестое ноября 2018 года, находясь в собственной квартире в Москве, совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика.

Белостоцкий был арестован 14 октября 2020 года по подозрению в педофилии. Также в отношении этого человека расследовалось дело о развратных действиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и ее укрывательство.

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