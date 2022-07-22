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Конфуз Макрона при попытке исполнить народную песню сняли крупным планом

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 173

Президента Франции Макрона поймали на незнании слов и мелодии народной песни

Конфуз Макрона при попытке исполнить народную песню сняли крупным планом

Фото: Reuters / POOL

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Французский лидер живо кивал соотечественникам и лучезарно улыбался не из-за восторга от единения с избирателями — он просто не знал ни слов, ни музыки.

Президент Франции Эммануэль Макрон как истинный политик до последнего пытался выкрутиться из безвыходной ситуации, когда его попросили спеть народную песню вместе с избирателями. Благодаря личному оператору главы государства, поставившему профессиональный долг выше пропаганды, абсолютное незнание традиционной музыки соотечественников стало очевидным.

Макрон посетил Верхние Пиренеи в ходе рабочего путешествия по стране. Там после общения с лидером местные жители решили проявить гостеприимство и предложили вместе спеть. Уверенная улыбка не сходила с красивого лица президента, и он активно изображал сопричастность, но бегающие глаза и мимика все же придали неловкости моменту. Даже интуитивно открывать рот в такт у главы Франции не получилось.

Оператор, фиксировавший встречу на видео, настолько тщательно трудился над материалом, что не подумал о репутации Макрона. Он настолько приблизил кадр, что выдал политика, как говорится, с потрохами. Причем не только незнание песни, но и полную растерянность из-за неготовности к просьбе избирателей. Те, впрочем, быстро увлеклись пением и будто бы не заметили конфуза. Жители Верхних Пиренеев подмигивали президенту и продолжали исполнение.

Разве что умение «держать лицо» помогло опытному государственному деятелю попасть в хроники в хорошем свете. На фотографиях он выглядит одухотворенным народным творчеством и окрыленным патриотизмом. И местный беретик президенту, что спорить, идет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как разговор с российским лидером Владимиром Путиным по громкой связи ударил по репутации Эммануэля Макрона.

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