Россия рассмотрит просьбу Венгрии о закупке дополнительных объемов газа

На прошлой неделе правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Цены на газ продолжают ежедневно бить все новые рекорды.

Россия рассмотрит просьбу Венгрии о дополнительной закупке газа у РФ. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году, — подчеркнул глава МИД РФ. — Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена».

По словам венгерского министра, страна сможет принимать дополнительные объемы топлива через южное и северное направления. По словам Сийярто, Будапешт осознает реальное положение дел — без российских источников необходимые допобъемы газа закупить в странах ЕС попросту невозможно. Потому Венгрия приняла меры, которые позволят ей получать ежедневно порядка 20 миллионов кубометров голубого топлива.

На прошлой неделе правительство европейского государства объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Цены на газ ежедневно бьют все новые рекорды, а за год стоимость голубого топлива выросла более чем в шесть раз.

На фоне спецоперации ВС РФ на Украине страны ЕС вместе с США развернули беспрецедентную санкционную войну против России. Однако в результате принятые меры ударили не только по Москве, но и по их инициаторам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер Венгрии сравнил антироссийские санкции Европы с «выстрелом себе в легкие».