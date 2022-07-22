Карета скорой помощи перевернулась в Хабаровске из-за хамства водителя
Вместо того чтобы спасать жизнь умирающим, время потратили на решение проблем с ДТП.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Из-за хамства водителя в Хабаровске сегодня произошла серьезная авария. Травмы получили три человека, в том числе младенец. А все из-за того, что Toyota не пропустила скорую помощь, которая ехала хоть и на красный свет, но с включенными сигналами. Машины столкнулись, медицинский автомобиль перевернулся.
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