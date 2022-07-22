Из-за хамства водителя в Хабаровске сегодня произошла серьезная авария. Травмы получили три человека, в том числе младенец. А все из-за того, что Toyota не пропустила скорую помощь, которая ехала хоть и на красный свет, но с включенными сигналами. Машины столкнулись, медицинский автомобиль перевернулся.