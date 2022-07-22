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Мечты сбываются? Барановскую заподозрили в романе с Егором Кридом

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 702

Юлию Барановскую заподозрили в романе с певцом Кридом

Мечты сбываются? Барановскую заподозрили в романе с Егором Кридом

Фото: Instagram* / baranovskaya_tv

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Ради музыканта телеведущая сделала яркий мейкап и надела алое облегающее платье.

Юлия Барановская опубликовала фотографию, где она попозировала в обнимку с поп-певцом Егором Кридом. Кроме того она выразила теплые чувства к исполнителю, добавив к фото эмоджи в виде сердца. Фанаты сразу решили, что это фотография — подтверждение тайного романа между Барановской и Кридом.

Телеведущая сфотографировался с музыкантом за кулисами во время мероприятия, на котором выступал Крид. Для встречи с рэпером она оделась эффектно — в яркое красное облегающее платье, а также нанесла вызывающий мейкап.

Фото: Instagram* / baranovskaya_tv

Барановская раньше уже упоминала Крида, когда журналисты пытались приписать ей роман с певцом Григорием Лепсом.

«У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом?» — цитирует ее слова 7Дней.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники восхитились смелостью Юлии Барановской, которая в честь 42-летия поделилась пикантным и весьма смелым снимком в соцсети. На фото телеведущая запечатлена на белоснежном песке пляжа на Мальдивах. При этом на ней не надето ничего, кроме широкополой шляпы.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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