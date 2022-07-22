Лицо в серебре: на Ямале обнаружили необычную мумию ребенка

Вместе с захоронением ребенка также были найдены погребения взрослых.

Археологи обнаружили в средневековом могильнике «Нюрымпосллор-4» в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа необычную мумию ребенка. Соответствующее сообщение появилось на сайте научного центра изучения Арктики.

Находка примечательна тем, что лицо ребенка было покрыто целиком серебряными пластинами и фольгой. Специалисты предполагают, что именно серебряная маска и стала причиной мумификации ребенка.

«В детском погребении было обнаружены мумифицированные останки тканей и волос ребенка, в частности головы», — отметил руководитель экспедиции Александр Гусев.

arctic.yanao.ru

Полевые работы проводились на памятнике с 15 июня по 15 июля. За это время археологи раскопали территорию площадью 55 квадратных метров, обнаружив семь детских и взрослых захоронений. В первом погребении был обнаружен младенец, умерший вскоре после появления на свет.

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