Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Лицо в серебре: на Ямале обнаружили необычную мумию ребенка

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 27

На Ямале археологи обнаружили средневековую мумию ребенка в серебряной маске

Лицо в серебре: на Ямале обнаружили необычную мумию ребенка

Фото: arctic.yanao.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Вместе с захоронением ребенка также были найдены погребения взрослых.

Археологи обнаружили в средневековом могильнике «Нюрымпосллор-4» в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа необычную мумию ребенка. Соответствующее сообщение появилось на сайте научного центра изучения Арктики.

Находка примечательна тем, что лицо ребенка было покрыто целиком серебряными пластинами и фольгой. Специалисты предполагают, что именно серебряная маска и стала причиной мумификации ребенка.

«В детском погребении было обнаружены мумифицированные останки тканей и волос ребенка, в частности головы», — отметил руководитель экспедиции Александр Гусев.

arctic.yanao.ru

Полевые работы проводились на памятнике с 15 июня по 15 июля. За это время археологи раскопали территорию площадью 55 квадратных метров, обнаружив семь детских и взрослых захоронений. В первом погребении был обнаружен младенец, умерший вскоре после появления на свет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кладбище слонов и носорогов возрастом 1,4 миллиона лет нашли на Кубани.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
56.48
1.63 57.11
1.28
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 июля

Последние новости

19:31
Россиянка Анна Кикина полетит на МКС на Crew Dragon не ранее 29 сентября
19:28
Лицо в серебре: на Ямале обнаружили необычную мумию ребенка
19:24
Сбежавшая из России Брежнева заявила о выходе из депрессии
19:20
Не в состоянии платить за электроэнергию и отопление 8,5 млн домовладений Британии
19:11
Прилетевшие в долину гейзеров на Камчатку туристы оказались перед закрытой дверью
19:06
Горбатый кит чуть не проглотил двух девушек и выплюнул их обратно

Сейчас читают

Не только оспа: чем опасны для людей укусы диких обезьян
«Срок годности истекает»: Майк Тайсон заявил о своей скорой смерти
Совершенно секретно: почему Шатунов запретил показывать своих детей до 18-летия
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год