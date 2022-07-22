Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Уехавший в Израиль Шифрин рискует остаться без носа

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Ефим Шифрин опубликовал видео с племянником, который щиплет его за нос

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram * / koteljnik

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Соответствующее видео актер опубликовал у себя на странице в соцсети.

Актер Ефим Шифрин опубликовал видео, в котором один из внуков его брата схватил артиста за нос и сделал ему «сливу».

На это Шифрин заметил оператору, что у мальчика «довольно сильная рука» и засмеялся.

«Кажется, в Москву я вернусь без носа», — написал актер.

Поклонники, впрочем, не сильно огорчились перспективе увидеть артиста без носа.

«Мы вас обожаем с любой внешностью, самое главное — пополнение вашей афиши», — написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефим Шифрин улетел из России в Израиль. Однако он не последовал примеру некоторых российских коллег по цеху, которые улетели за границу из-за политической позиции.

Поводом для отпуска стал визит к старшему брату шоумена Самуэлю Залмановичу. Мужчина проживает в Израиле еще с 1993 года, там у него есть жена и трое детей, а недавно появился еще один внук.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 июля

Последние новости

22:42
Посадил за руль и пил пиво: мужчина ударил малолетнюю дочь после аварии
22:28
Уехавший в Израиль Шифрин рискует остаться без носа
22:10
Выживет ли Байден: выписанное ему лекарство эффективно только в первые дни
21:55
ВСУ готовятся взорвать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке
21:45
Юрист объяснил, с кем останутся дети Галкина и Пугачевой в случае развода
21:37
Никакой магии: ученые раскрыли секрет вечно худых людей

Сейчас читают

В чем главная ошибка матерей-одиночек, мечтающих выйти замуж?
Не только оспа: чем опасны для людей укусы диких обезьян
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год