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Ефим Шифрин вынужденно покинул Россию ради Израиля

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 458

Артиста встретили радостные родственники в аэропорту.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Российский юморист Ефим Шифрин улетел из России в Израиль. Однако он не последовал примеру некоторых российских коллег по цеху, которые улетели за границу из-за политических разногласий. Поводом для отпуска стал визит к старшему брату шоумена, Самуэлю Залмановичу. Мужчина проживает в Израиле еще с 1993 года, там у него есть жена и трое детей, а недавно появился еще один внук. Именно к ним направляется Ефим Залманович. И, конечно, артист давно не видел родственников.

О большой вылазке из Москвы юморист сообщил в микроблоге. Он сразу обозначил дату приезда на родину, дабы избежать неприятных слухов. В аэропорту шоумена встретили радостные родственники. Теперь звезда будет проводить отпуск в компании близких.

«Официальная делегация в составе Саиуэля Тали и Лиэль встречает деда в аэропорту. Оператор Николас Шифрин. Ближайшие десять дней проведу в семье брата, в кругу своих племянников и семи внучат. Новый театральный сезон открою совсем скоро — 12 августа, в Москве», — написал Шифрин под счастливой публикацией, где крепко обнимает родных.

Напомним, что Ефиму Залмановичу 66 лет. Он живет в Москве и очень востребованный артист в России. В свободное время активно занимается бодибилдингом. Своих детей шоумен не имеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему юмористка Елена Степаненко затягивает раздел имущества с коллегой по цеху и бывшим мужем Евгением Петросяном.

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