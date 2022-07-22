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Минюст РФ внес актрису Татьяну Лазареву в список иноагентов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 136

Пять фамилий дополнили ведомственный список. Среди них Вероника Белоцерковская и Илья Яшин.

Минюст РФ внес актрису Татьяну Лазареву в список иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Минюст России внес в реестр физических лиц-иноагентов пять новых имен. В списке оказались актриса Татьяна Лазарева, незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, блогер Вероника Белоцерковская, общественный деятель Руслан Шаведдинов, экс-депутат и блогер Максим Кац.

Все вышеперечисленные дополнили перечень, в нем теперь 13 персон, с формулировкой «за осуществление политической деятельности. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства. Прежде список пополнялся в мае и июне. Тогда в нем появились такие известные личности как бизнесмен Евгений Чичваркин*, шахматист Гарри Каспаров*, музыкант Алишер Моргенштерн* и телеведущий Евгений Киселев*.

Звездные дамы, оказавшиеся в реестре Минюста, в данный момент находятся за границей. В течение многих лет осуждающая политику страны Лазарева эмигрировала в Италию, позже перевезла туда детей. Она регулярно жалуется в социальных сетях на травлю и сложности новой заграничной жизни. По словам актрисы, россиянам крайне трудно «реализоваться» в Европе.

Инфлюенсер и кулинарный блогер Белоцерковская объявлена в международный розыск как фигурант уголовного дела о распространении ложных сведений о действиях Вооруженных сил РФ. Ей грозит штраф в размере от трех миллионов рублей и до десяти лет лишения свободы. В конце июня суд арестовал все российское имущество селебрити.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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