По мнению представителя администрации региона, для управления HIMARS на Украину высылают специально обученных американцев.

США виновны в обстреле моста в Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, за обстрелами из HIMARS стоят не украинские националисты, а специально обученные американские специалисты, присланные на Украину.

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — рассказал представитель Херсонщины РИА Новости.

Кирилл Стремоусов отметил, что мост в любом случае будет восстановлен — этим сейчас активно занимаются военные и гражданские инженеры. Также он добавил, что при первой необходимости через несколько часов будут развернуты понтонные переправы через Днепр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что очередная попытка украинских и американских боевиков подорвать Антоновский мост не увенчалась успехом — она была пресечена системами ПВО, защищающими город.