Переправа уже третий день находится под атакой украинских военных.

Фото, видео: Бобылев Сергей /ТАСС ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

После массированных атак на Херсон со стороны боевиков, усилена система ПВО, которая защищает город. И это решение уже принесло свои плоды.

Сегодня украинские войска снова подвергли обстрелу Антоновский мост через Днепр. Было выпущено 12-ть снарядов из американской ракетной системы залпового огня HIMARS.

Но ни один из них не достиг цели и был сбит. Осколки бомб упали в реку. Как заявили местные власти, на судоходство это не повлияет.

Тема:
Специальная военная операция России
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