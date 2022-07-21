После массированных атак на Херсон со стороны боевиков, усилена система ПВО, которая защищает город. И это решение уже принесло свои плоды.

Сегодня украинские войска снова подвергли обстрелу Антоновский мост через Днепр. Было выпущено 12-ть снарядов из американской ракетной системы залпового огня HIMARS.

Но ни один из них не достиг цели и был сбит. Осколки бомб упали в реку. Как заявили местные власти, на судоходство это не повлияет.