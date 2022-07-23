Она ему дочь, а он изменил: почему Козловский бросил Зуеву

У пары была красивая история любви. Но в какой момент все изменилось?

Отношения между Ольгой Зуевой и Данилой Козловским начались задолго до выхода дебютной картины последнего «Тренер». По сути, если бы не этот роман, и не было бы фильма: ведь именно новая избранница сподвигла Данилу попробовать себя в качестве режиссера. Чувства были столь серьезными, что помогали развиваться и духовно, и профессионально. Почему же все рухнуло в одночасье?

Любовь с первого взгляда

Как рассказывает StarHit.ru, началось все в 2014 году. Ольгу познакомил с Данилой старый друг из Владивостока. Модель выглядела в тот момент точно не во всеоружии: у нее была опухшая щека, и она много молчала. Вряд ли кому-то сильно захочется веселиться после визита к стоматологу. Но Данила все равно не смог не заметить, что девушка красива. А встретившись с ней глазами, пропал…

«Когда наши взгляды пересеклись, через меня будто разряд тока прошел. Это было что-то уникальное, такое сразу чувствуешь», — признавался Козловский.

Ольга же была при встрече спокойна. Первое, о чем она подумала — да, красив. А дальше — больше.

«Но в течение десяти минут все изменилось. Я быстро поняла, что это очень особенный человек, настоящий мужчина. Даня глубоко меня тронул своей добротой, искренностью и какой-то внутренней чистотой, которая обычно не свойственна красивым, успешным, и уже тем более известным», — рассказывала Ольга.

Конфетно-букетный период

Несмотря на плотный график обоих, пара находила время на свидания. Ольга любила ходить пешком, и влюбленные утаивали прогулки о Тверской до Петровки. Но жить Ольге и Даниле все равно приходилось на две страны: Ольга часто улетала в Нью-Йорк, а ее возлюбленный мотался на съемки в Петербург. Однако оба знали, что у них есть свое гнездышко в Москве, на Тверской. И там им всегда была рада собака Груша.

«Раньше я был как истребитель на авианосце: прилетел, улетел. А сейчас мой дом в Москве. На Тверской. Тут живет наша собака Груша, которую мы перед Новым годом нашли на улице в Грузии и привезли контрабандой в Москву», — делился Козловский.

Любовь на расстоянии

Вместе пару общественность и СМИ впервые увидели на премьере картины «Духless-2». Потом они вместе улетели отдыхать на Мальдивы.

А когда приходилось разлучаться, влюбленные радовали друг друга романтическими поступками — обменивались подарками и милыми видео. А главное, они знали, что обязательно скоро увидятся.

«Конечно, нам тяжело. Мы скучаем. Но наши отношения начинались в боевых условиях, мы не виделись месяцами. Сейчас легче. И вся разлука связана с гастролями», — комментировал Козловский в период съемок в сериале «Викинги».

Ссорилась пара нечасто. В основном из-за того, что Козловский брал на себя много работы.

«Мы бывает ссоримся с Олей из-за того, что я слишком многого хочу. Она иногда говорит: „Дань, не бери на себя так много, уронишь“. Но мне интересно попробовать все. На съемочной площадке я всегда наблюдаю за тем, как работают другие, изучаю их манеры, обдумываю, как бы я сам это сделал», — признавался Данила в программе «2Верник2».

Ольга Зуева и Данила Козловский в фильме «Тренер». Кадр из к/ф «Тренер» (2019) реж. Д. Козловский (2018 г.)

В ожидании чуда

В отношениях двух знаменитостей было настолько все хорошо, гармонично и предсказуемо, что поклонники не сомневались: до свадьбы осталось недолго. Однако в жизни влюбленных произошло куда более интересное и радостное событие — они узнали, что скоро станут родителями.

Ольга, которая не любила повышенное внимание к своей персоне, решила улететь в Америку. Там и появилась дочь артистов, которой дали необычное имя — Ода Валентина.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский н презентации картины «Чернобыль». Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

А вот и она

Слухи о том, что роман Козловского и Зуевой трещит по швам, появились после съемок фильма «Чернобыль». Поклонники, увидевшие картину, заподозрили, что Данилы новая пассия — Оксана Акиньшина, исполнившая в ней главную роль. Уж очень искренне играли оба любовь на экране.

А потом, в сентябре 2020-го, в сети появилось видео, на нем можно было разглядеть пару. Очень напоминающую Данилу и Оксану, которые наслаждались отдыхом на берегу Эгейского моря.

Все это время Ольга Зуева была в Нью-Йорке и никак не комментировала происходящее.

В апреле 2021-го Козловский официально объявил о расставании с мамой Оды.

«Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду», — заявил Данила в программе Ирины Шихман.

Чувство вины

Немногословная Зуева и в этой ситуации повела себя достойно. Никаких комментариев прессе не давала, никаких скандальных заявлений не делала. Пока Козловский и Акиньшина периодически появлялись вместе на светских раутах, Ольга наслаждалась материнством. В сети она показывала фото с прогулок с малышкой, а также делилась кадрами, сделанными в Тоскане, где провела каникулы вместе с Одой.

Вместе по праздникам

Теперь Ольгу с Данилой связывает только их общая дочь. Ради нее бывшие встречаются и устраивают малышке семейный праздник. К примеру, Козловский прилетал к дочери в Нью-Йорк на ее двухлетие. В сетях есть снимки, где девочка задувает свечи и распаковывает подарки.

И как бы ни старался актер быть премьерным отцом, он по-прежнему продолжает испытывать чувство вины. Как-то он признался журналистам, что бы написал Оде в письме в будущее. По словам артиста, он начал бы с извинений, что не может быть рядом с ней все 24 часа.

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