Сирийские военные заблокировали колонну американской техники

Военнослужащие сирийской армии прогнали колонну из пяти американских БТР на северо-востоке страны. Об этом сообщило арабское информационное агентство SANA.

«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», — говорится в публикации.

Такие инциденты участились в последнее время. Чаще всего инициатива исходит от жителей местных деревень, которых поддерживают военнослужащие.

Американские военные незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке страны в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Там находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. В Дамаске же не раз называли присутствие военных США на территории страны оккупацией и государственным пиратством для кражи нефти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.