Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом пишет госагенство Sana со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел страны.

Ранее аналогичное решение принял Киев. Отмечается, что фактически дипотношения между странами были прекращены еще в 2018 году, когда Украина отказала сирийским дипломатам в продлении визы. В результате полностью прекратило свою работу посольство Сирии. Кроме того, Украина пообещала ввести торговое эмбарго и санкции против Дамаска.

29 июня Дамаск признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Сирией. Так же она поступила после признания суверенитета республик Донбасса КНДР.

Независимость ДНР и ЛНР также признали Южная Осетия и Абхазия. Ведутся переговоры о возможности признания республик другими странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирия дала согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике.