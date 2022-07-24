Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Диетолог Копытько посоветовала отказаться от круассанов на завтрак

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Вся беда популярнейшего французского блюда на завтрак заключается в муке, из которой делают выпечку.

Диетолог Копытько посоветовала отказаться от круассанов на завтрак

Фото: www.globallookpress.com / Julie Woodhouse / imageBROKER.com

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Если телом вы живете в России, а душой во Франции, предпочитая на завтрак круассан с кофе, то лучше во всех смыслах вернуться на родину. Такой рекомендацией поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

По словам специалиста, есть на завтрак круассан с кофе неправильно с точки зрения современной диетологии.

«Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира», — цитирует радио Sputnik слова Копытько.

Все дело в ингредиенте, который используют для приготовления блюда — в муке высшего сорта. Врач отмечает, что там есть калории, углеводы и насыщенные жиры, а белка, витаминов, минералов и пищевых волокон практически нет.

«Лучше заменить классический круассан хлебом или хлебобулочными изделиями из муки более грубого помола. Там будет больше полезных составляющих», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что завтрак имеет большое значение в борьбе с лишним весом. Есть один идеально подходящий для утреннего приема пищи продукт, который способствует сжиганию жира.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:35
Анна Старшенбаум внезапно призналась в ненависти к женатому Роману Курцыну
6:18
Диетолог Копытько посоветовала отказаться от круассанов на завтрак
6:01
Мама Наташи Королевой начала предлагать в США платные услуги «с изюминкой»
5:44
Трамп обвинил Байдена в обнищании США и слишком больших тратах на Украину
5:27
Названа причина возвращения Аллы Пугачевой на родину
5:10
Германия подтвердила намерение прекратить поддержку Украины в случае дефицита газа

Сейчас читают

Названа причина возвращения Аллы Пугачевой на родину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
Отдых с градусником в руке: тяжелая болезнь сорвала отпуск Кудрявцевой
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год