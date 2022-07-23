«Будут плакать дети»: Запашный напомнил о пророчестве Ванги об Украине

Многие из предсказаний болгарской ясновидящей, начиная со смерти Сталина и заканчивая загадочной болезнью, разогнавшей людей по домам, сбылись.

Эдгард Запашный напомнил об одном из предсказаний Ванги об Украине. В своем Telegram-канале народный артист РФ опубликовал отрывок речи известной болгарской ясновидящей, в котором та говорит о кровопролитии на окраине большой страны.

«На окраине большой страны будет литься кровь. Люди с черными душами и черными змеями на коже снова будут убивать своих братьев. Бесы иудейского лжецаря прячутся под землей, они поклоняются сатане и приносят кровавые жертвы, но им осталось недолго», — говорила Ванга.

По словам предсказательницы, «земля зацветет» после прихода людей с востока и севера. Они «изгонят бесов». В своей речи она также упомянула «больного старика с запада», чей взгляд на восток положит начало войне.

«Старик на западе посмотрит на восток, начнется страшная война. Будут плакать дети, а он будет смеяться. Он болен, болен. В его голове бесы. Глупый старик», — заявляла провидица.

Подписчиков Запашного впечатлила речь болгарской ясновидящей. Некоторые признались, что уже слышали эти слова, однако тогда не понимали, о чем идет речь:

«Эти предсказания Ванги давно, много лет назад, показывали в документальном фильме. Никто не понимал, о чем она говорит. О какой болезни, о какой страшной войне. И только сейчас стало понятно, что имела в виду Ванга»;

«Не видела. До слез»;

«С верой в лучшее будущее»;

«Вот же выпала нашей стране доля, бесов изгонять».

В своем предсказании Ванга также говорила о загадочной болезни, что разгонит людей по домам и поразит даже тех, кто отличался крепким здоровьем. Некоторые провели параллели с коронавирусом, что по-прежнему не уходит с мировой повестки.

Болгарская ясновидящая Ванга известна тем, что многие из ее предсказаний сбывались — начиная со смерти первых лиц государств Сталина и Кеннеди и заканчивая катастрофой с подлодкой «Курск».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ванга предсказала вспышку оспы обезьян в 1995 году.