Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Будут плакать дети»: Запашный напомнил о пророчестве Ванги об Украине

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 9 225

Запашный напомнил о пророчестве Ванги про события на Украине

«Будут плакать дети»: Запашный напомнил о пророчестве Ванги об Украине

Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Многие из предсказаний болгарской ясновидящей, начиная со смерти Сталина и заканчивая загадочной болезнью, разогнавшей людей по домам, сбылись.

Эдгард Запашный напомнил об одном из предсказаний Ванги об Украине. В своем Telegram-канале народный артист РФ опубликовал отрывок речи известной болгарской ясновидящей, в котором та говорит о кровопролитии на окраине большой страны.

«На окраине большой страны будет литься кровь. Люди с черными душами и черными змеями на коже снова будут убивать своих братьев. Бесы иудейского лжецаря прячутся под землей, они поклоняются сатане и приносят кровавые жертвы, но им осталось недолго», — говорила Ванга.

По словам предсказательницы, «земля зацветет» после прихода людей с востока и севера. Они «изгонят бесов». В своей речи она также упомянула «больного старика с запада», чей взгляд на восток положит начало войне.

«Старик на западе посмотрит на восток, начнется страшная война. Будут плакать дети, а он будет смеяться. Он болен, болен. В его голове бесы. Глупый старик», — заявляла провидица.

Подписчиков Запашного впечатлила речь болгарской ясновидящей. Некоторые признались, что уже слышали эти слова, однако тогда не понимали, о чем идет речь:

«Эти предсказания Ванги давно, много лет назад, показывали в документальном фильме. Никто не понимал, о чем она говорит. О какой болезни, о какой страшной войне. И только сейчас стало понятно, что имела в виду Ванга»;

«Не видела. До слез»;

«С верой в лучшее будущее»;

«Вот же выпала нашей стране доля, бесов изгонять».

В своем предсказании Ванга также говорила о загадочной болезни, что разгонит людей по домам и поразит даже тех, кто отличался крепким здоровьем. Некоторые провели параллели с коронавирусом, что по-прежнему не уходит с мировой повестки.

Болгарская ясновидящая Ванга известна тем, что многие из ее предсказаний сбывались — начиная со смерти первых лиц государств Сталина и Кеннеди и заканчивая катастрофой с подлодкой «Курск».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ванга предсказала вспышку оспы обезьян в 1995 году.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
57.39
0.91 57.76
0.65
Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Последние новости

18:28
Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении
18:15
Жители Польши пожаловались на дефицит сахара
18:07
Не плюй в колодец: санкции против РФ лишили европейские страны правительств
18:00
Переселившиеся в США музыканты Little Big запланировали тур по России
17:55
Состояние заразившегося СОVID Байдена ухудшилось
17:51
За эмоции и аппетит: детей украинских беженцев нагло изымают в Европе

Сейчас читают

«Будут плакать дети»: Запашный напомнил о пророчестве Ванги об Украине
Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»
«Оплакан теплыми слезами родных»: появилось видео похорон Нарцисса в Камеруне
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год