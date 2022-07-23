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Врачи рассказали о связи ночного кашля с развитием рака

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Daily Express: ночной кашель может быть симптомом развития рака толстого кишечника

Врачи рассказали о связи ночного кашля с развитием рака

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Со временем онкологическое заболевание дает знать о себе и с помощью других симптомов.

Ночной кашель может сигнализировать о развитии рака толстого кишечника. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на врачей.

«Общие признаки рака кишечника на ранней стадии обычно заметны при посещении туалета, включая кровотечение из прямой кишки и обнаружение крови в стуле», — сказано в материале.

Однако на более поздних стадиях течения болезни появляется постоянный кашель, который усиливается ночью. Это показатель того, что колоректальный рак достиг легких.

Кроме того, в симптоматику распространения рака включают одышку, кашель с кровью и частые инфекции грудной клетки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несмотря на развитие технологий и медицины, рак по-прежнему — одна из самых страшных болезней. О том, как появление этого недуга может спровоцировать еда, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. Снизить риски появления онкологического заболевания реально. Для этого нужно ограничить потребление ряда продуктов.

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