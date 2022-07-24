В разрез с Западом: действия Эрдогана в отношении РФ «сводят с ума» Байдена

Американскому лидеру не дает покоя встреча турецкого коллеги с Владимиром Путиным в Тегеране.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является головной болью для американского коллеги Джо Байдена из-за политики, проводимой вразрез с западными странами, сообщает газета The New York Times. По утверждениям автора статьи Майкла Кроули, все это «сводит с ума» Белый дом.

«Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — цитирует слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабета Шакелфорда.

Журналист также напомнил и об очередных угрозах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездке в Тегеран на встречу с президентами Ирана и РФ Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.

«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», — заключил журналист.

В начале этой недели российский лидер в Тегеране провел трехсторонние переговоры с президентом Турции Эрдоганом и президентом Ирана Раиси. Главы государств обсудили политические и экономические темы, вопросы общей безопасности и ситуацию в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в обнищании США и слишком больших тратах на Украину.