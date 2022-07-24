Трамп обвинил Байдена в обнищании США и слишком больших тратах на Украину

Президент США Джо Байден довел страну до нищеты и выделяет слишком много средств Украине в сравнении с европейскими государствами. Об этом сообщил предшественник нынешнего американского лидера Дональд Трамп.

«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, просящим о помощи <…> Всего за два года мы превратились из самой сильной страны в слабую — в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает», — заявил экс-президент США во время выступления на студенческой конференции во Флориде.

По словам Дональда Трампа, еще два года назад Штаты были сильны в вопросе энергонезависимости и готовились стать «крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых». Политика же Байдена довела страну до обнищания. На этом фоне Белый дом продолжает тратить огромные средства на Украину — 60 миллиардов долларов.

«Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты боевыми действиями на Украине, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы», — отметил 45-й президент США.

Дональд Трамп подчеркнул, что объем госдолга Соединенных Штатов достиг 35 триллионов долларов, а Белый дом продолжает выводить деньги из страны.

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