Минобороны РФ: в одесском порту уничтожен украинский военный корабль

В порту Одессы российскими войсками уничтожен военный корабль ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — сказал генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что высокоточными ударами из строя были выведены мощности ремонтных предприятий ВМС Украины. До этого, в Стамбуле министр обороны Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар подписали договор в рамках решения зернового вопроса. Документ посодействует вывозу украинских зерновых и снятию ограничительных мер на поставку продуктов России на экспорт.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Глава государства Владимир Путин обратился к нации, отметив, что население Донбасса подвергается геноциду со стороны киевских властей в течение восьми лет. По заявлению Минобороны, российские войска уничтожают только военную инфраструктуру страны с целью снижения ее военного потенциала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США поставят Украине дополнительные РСЗО.