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Не получит ни копейки: Хаматова больше не сможет зарабатывать на россиянах

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 2 479

Хаматова после выхода фильма «Просточеловек» не сможет зарабатывать на прокате

Не получит ни копейки: Хаматова больше не сможет зарабатывать на россиянах

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сбежавшая из страны актриса не сможет получать гонорар от проката фильма.

Актриса Чулпан Хаматова, критикующая страну и сбежавшая в Латвию не сможет зарабатывать на россиянах. Роль в грядущем фильме «Просточеловек» не принесет актрисе ни копейки после выхода в прокат. Об этом сообщил Telegam-канал «НеМалахов».

Дело в том, что в отличие от других стран, российские звезды получают гонорар сразу, и не наживают процент от счетчика просмотров в кинотеатрах. Свой гонорар за роль в фильме «Просточеловек» Чулпан Хаматова получила давно и скорей всего уже потратила.

«Друзья, после выхода фильма актеры не получают ровным счетом ничего — тут вам не Омерики, где капает процент с проката. Чулпан, как и все, давно получила и проела свой гонорар. Поправьте, если ошибаемся», — гласит заявление на канале.

После своего «переезда» в Латвию Чулпан Хаматова попыталась найти работу в Риге. Единственная роль, которую она получила — антироссийский спектакль со скромной оплатой. И Хаматова согласилась — но зрители молча вышли из зала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о негодовании, которое выразил Николай Басков по теме выхода в свет фильма с Хаматовой. Он посоветовал актрисе «выбросить в мусорку» все свои роли в российском кино.

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