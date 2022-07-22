«В мусорку»: Басков посоветовал Хаматовой отречься от российского кино

Певец осудил регулярное пренебрежение актрисой того уважения, которое ей оказывали в необъятной: слишком много негатива высказывала.

Певец Николай Басков призвал актрису Чулпан Хаматову отказаться от ролей в российском кинематографе. Артист возмущен действиями актрисы в ответ на уважение, оказанное ей Россией.

Николай Басков посоветовал регулярно критикующей страну Хаматовой оставаться в Латвии и «выбросить в мусорку все свои работы в российском кино».

«Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль „совести нации“ и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях. », — написал он в своем Telegram-канале.

Негодование Николая Баскова вполне логично. Чулпан Хаматова покинула Россию и перебралась в Латвию, откуда регулярно критиковала страну, подарившую ей славу и высокий заработок. Тем не менее, в Министерстве культуры приняли решение выпустить в августе фильм «Просточеловек» с Хаматовой в главной роли. Многие деятели искусства, включая Николая Баскова, не разделили такого великодушия по отношению к неблагодарной актрисе.

Чулпан Хаматова и ранее пренебрежительно относилась к российской культуре, а на симпатию к своей персоне отвечала откровенным хамством. Так, в 2012-м году актрисе было присвоено звание народной артистки РФ, а она в ответ назвала почетную награду «бредятиной и пережитком Советского Союза».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николай Басков вошел в одобренный Государственной Думой «белый список». Это перечень фамилий тех звезд, кто поддерживает страну и являются истинными патриотами своей Родины.