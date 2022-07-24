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Глава обороны Польши заявил о желании иметь сильнейшую сухопутную армию в НАТО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13

В то же время польский министр обороны не скрывает, что среди потенциальных противников рассматривает Россию и Белоруссию.

Глава обороны Польши заявил о желании иметь сильнейшую сухопутную армию в НАТО

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Польша планирует обзавестись самыми сильными сухопутными войсками среди стран НАТО во всей Европе. Об этом заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.

«Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства», — цитирует РИА Новости его слова.

По заявлениям польских властей, численность армии будет доведена до 400 тысяч человек. Кроме того, в последнее время Польша активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.

Польский министр также не скрывает, что среди потенциальных противников видит Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Варшавы и польских регионов пожаловались на дефицит сахара в магазинах. Продукта нет ни в маленьких торговых точках, ни в крупных торговых сетях, в том числе в Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi. Периодически сахар появляется на полках в супермаркетах, но впрок жители закупиться не могут. Им продают не более десяти килограммов в одни руки.

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