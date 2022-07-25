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Любителя шапочек из фольги разыскивают в Подмосковье по подозрению в двойном убийстве

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По версии следствия, вооруженный конспиролог невзлюбил соседей из-за убеждения, что они его облучают. Один из убитых — отец троих детей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Шапочка из фольги, оружие и расстрельный список. В эти минуты в Подмосковье разыскивают вооруженного мужчину - его подозревают в двойном убийстве.

Тела жертв с огнестрельными ранениями были обнаружены в районе деревни Власово Павло-Посадского района Московской области. Один из убитых — отец троих детей.

По словам местных жителей, киллером может оказаться их сосед — 53-летний охотник, который не раз угрожал окружающим убийством.

Семь лет назад, по словам местных, он решил, что его облучают соседи, стал носить шапочку из фольги и часто хвататься за ружье. Когда жители пожаловались в полицию, мужчину якобы задержали и поместили в психиатрическую клинику.

При обыске, как рассказывают в деревне, у него тогда изъяли «расстрельный список» — в нем числились и те, чьи тела уже были обнаружены. Сейчас в деревне дежурит полиция. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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