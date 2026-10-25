Глава разведки Эстонии заявил, что россиян не «десталинизировали» после распада СССР

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россиян, по его мнению, не «десталинизировали» после распада Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Русских так и не десталинизировали после распада Советского Союза», — заявил Розин.

Он также выразил недовольство тем, что многие жители России считают свою страну отдельной цивилизацией.

Каупо Розин и ранее выступал с неоднозначными заявлениями о России. В феврале 2026 года глава эстонской внешней разведки признал, что Москва не планирует нападать на Эстонию или другие страны НАТО ни в текущем, ни в следующем году, однако одновременно призвал продолжать наращивать оборонные расходы. При этом он заявил об «ужесточающихся репрессиях» в России и необходимости не допустить расширения «Русского мира».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов саркастически отреагировал на обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Москвы и Минска. Она заявила, что Россия и Белоруссия якобы используют миграцию как инструмент давления на Европу, на что дипломат ответил: «Русские здесь, русские там, могучие русские везде».

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