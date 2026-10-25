Вместо козы от Джигана? Самойлова исполнила давнюю мечту о пополнении на ферме

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 60 0

Теперь в хозяйстве знаменитости появился пушистый Вегас, которого она с нетерпением ждала несколько месяцев.

Какие питомцы живут на ферме у Самойловой

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Оксана Самойлова исполнила мечту и поселила на ферме альпаку

Блогер Оксана Самойлова исполнила давнюю мечту и поселила на своей ферме альпаку. Новым питомцем знаменитость похвасталась на своей странице в социальных сетях.

«Моя первая альпака. Знакомьтесь, это Вегас, новый член нашей большой фермерской семьи. Я альпаку хотела с самого начала, это один из самых желаемых мной питомцев», — написала Самойлова.

Переезд питомца занял несколько месяцев. Для этого потребовалось оформить большое количество документов и пройти длительные карантины. Теперь альпака наконец добралась до фермы блогера.

У Самойловой уже был опыт содержания необычных животных. В прошлом году бывший муж, рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим. ред.), подарил ей камерунскую карликовую козу Мими. Питомица жила вместе с семьей в доме и часто появлялась в социальных сетях.

Однако в апреле 2025 года Мими умерла. Причиной стало острое расстройство пищеварения после того, как коза съела слишком много свежей травы. Семья вызвала ветеринара, но специалист долго не мог добраться до их дома. Животное скончалось на руках у Джигана примерно через два часа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова опровергла слухи о новом романе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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