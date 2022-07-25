Ожидается, что замена металлической мелочи на бумажные купюры снизит расходы на производство наличных денег.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

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В России планируют в конце года вернуть в обращение десятирублевые купюры, которые прекратили выпускать в 2013 году. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.

Он также рассказал, что планируется возобновить и выпуск пятирублевых купюр. Прежде всего такие меры позволят снизить расходы на производство наличных денег. Тем более что металл, из которого выпускаются монеты аналогичным номиналом, в последнее время подорожал.

Да и вес денег тоже играет не последнюю роль. Причина, по которой монеты ввели, в свое время в оборот проста — бумажные деньги быстро изнашивались. Однако сейчас, благодаря современным технологиям, этой проблемы можно избежать, отметили в Центробанке.

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