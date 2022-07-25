Не менее двух человек погибли из-за стрельбы в парке Лос-Анджелеса

Незадолго до трагедии в полиции американского мегаполиса посоветовали местным жителям самим защищать себя от злоумышленников. Стражи порядка не могут противостоять захватывающим улицы бандам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Alcorn; 5-tv.ru

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Два человека погибли от ранений, полученных в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал KTLA со ссылкой на экстренные службы. По другим данным, погибших уже трое. Пострадавшими считаются от шести до семи человек.

Стрельба произошла несколько часов назад. Преступники открыли огонь в парке. Весь район оцепили. Сейчас нападавшие в розыске.

Высокая инфляция в США привела, в том числе, к резкому росту преступности по всей стране. В полиции Лос-Анджелеса незадолго до трагедии в парке сообщили, что вооруженные ограбления, драки и убийства стали происходить в городе почти ежедневно.

Улицы захватывают целые банды. И полицейские уже не справляются с ситуацией. Местным жителям советуют самим защитить себя от злоумышленников — а именно стать как можно более неприметными: отказаться от дорогих вещей и не ездить на дорогих автомобилях.

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