Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Илон Маск опроверг слухи об интрижке с женой сооснователя Google Сергея Брина

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Два друга-миллиардера хорошо провели время прошлой ночью и не думали ругаться.

Илон Маск опроверг слухи об интрижке с женой сооснователя Google Сергея Брина

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не состоял в романтических отношениях с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнахан. Об этом сообщил Insider Paper.

«Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке!» — сказал миллиардер изданию.

Ранее стало известно о разводе Шэнахан с Брином. WSJ сообщал, что причиной их расставания стала интрижка между Николь и Илоном. По информации издания, основатель Tesla часто ночевал в доме Сергея в Силиконовой долине, бизнесмены были хорошими друзьями.

Сооснователь Google пробыл в браке с супругой три года. Статью WSJ он не комментировал, назвав причиной развода «непримиримые разногласия». Какие именно проблемы в отношениях богатой пары имеются в виду — достоверно неизвестно.

По мнению адвокатов, Брин и Шэнахан заключили брачный договор. Их отношения начались уже после того, как сооснователь Google разбогател. Из-за особенностей рассмотрения бракоразводного дела его подробности не будут разглашаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск отправился отдыхать. Папарацци сфотографировали бизнесмена на борту яхты в Греции и отметили, что основатель SpaceX прилично располнел.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

8:31
Кейт Мосс откровенно рассказала о наркозависимости: «Все принимали»
8:19
Times уличила западные СМИ в сокрытии правды о крупных успехах России в ходе СВО
8:06
CNN сообщил о приходе смертельной жары в США
7:52
Россиянам начали предлагать туры за картами иностранных банков
7:43
Саша Черно о появившемся у нее поклоннике во время разлада с мужем: «Бешенные эмоции»
7:29
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Сватов» Кошмал объявила список «врагов Украины» из российских артистов
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год