Илон Маск опроверг слухи об интрижке с женой сооснователя Google Сергея Брина

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не состоял в романтических отношениях с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнахан. Об этом сообщил Insider Paper.

«Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке!» — сказал миллиардер изданию.

Ранее стало известно о разводе Шэнахан с Брином. WSJ сообщал, что причиной их расставания стала интрижка между Николь и Илоном. По информации издания, основатель Tesla часто ночевал в доме Сергея в Силиконовой долине, бизнесмены были хорошими друзьями.

Сооснователь Google пробыл в браке с супругой три года. Статью WSJ он не комментировал, назвав причиной развода «непримиримые разногласия». Какие именно проблемы в отношениях богатой пары имеются в виду — достоверно неизвестно.

По мнению адвокатов, Брин и Шэнахан заключили брачный договор. Их отношения начались уже после того, как сооснователь Google разбогател. Из-за особенностей рассмотрения бракоразводного дела его подробности не будут разглашаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск отправился отдыхать. Папарацци сфотографировали бизнесмена на борту яхты в Греции и отметили, что основатель SpaceX прилично располнел.