Вице-президент не отстает от своего шефа Джо Байдена и продолжает радовать публику очередными оговорками.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ron Sachs - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Впрочем, не инфляция и не разгул преступности волнуют нынешнюю администрацию Белого дома. Главную проблему США обозначила вице-президент Камала Харрис.

Выступая перед жителями штата Индиана она пожаловалась, что американки, цитата, упорно беременеют. Харрис призналась: этот факт вызывает у нее сильное беспокойство.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи у беременности женщин, и это серьезная проблема для Америки, очень серьезная. Нужно что-то сделать для ее решения — и как можно скорее. Поскольку слишком многое поставлено на карту», — подчеркнула вице-президент США.

Оказалось, Харрис просто неточно выразила свою мысль. Позже она пояснила, что имела в виду только случаи нежелательной беременности. Эту тему вице-президент затронула, говоря про аборты. Запрет на прерывание беременности в некоторых американских штатах Харрис навала «ударом по демократии».

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