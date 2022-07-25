Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Вчера в Париже»: Земфира опубликовала романтичный снимок с подругой Литвиновой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 279

Земфира показала совместный кадр с Литвиновой в Париже

«Вчера в Париже»: Земфира опубликовала романтичный снимок с подругой Литвиновой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

После переезда за границу певица рядом с актрисой как на светских мероприятиях и званых ужинах, так и обычных прогулках.

В отличие от Ренаты Литвиновой Земфира после переезда за границу редко делится с публикой снимками и подробностями своей жизни. Но на днях она решила нарушить это. В своем Telegram-канале она опубликовала совместное фото, на котором позировала с закадычной подругой.

«Париж. Вчера. Работаем», — подписала снимок Земфира.

Вместе с Литвиновой она запечатлелась на узкой улочке. Обе выглядят счастливыми и довольными.

Рената Литвинова и Земфира запечатлелись в ПарижеРената Литвинова и Земфира запечатлелись в Париже. Фото: Telegram / Земфира

После начала специальной военной операции Рената Литвинова стремительно «сбежала» в Париж. Причиной своего отъезда она назвала лечение и даже отправила на имя художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского справку, подтверждающую болезнь. Однако до сих пор неизвестно, от чего она лечилась. При этом сорвала несколько крупных постановок и театральных гастролей. А на днях странным фото, на котором актриса будто намеревается облизать кактус, анонсировала скорый выход спектакля. Как обстоят дела у Земфиры на чужбине, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько предавшие родину певицы и актрисы зарабатывали в России.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

17:46
Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
17:40
Давно забытый жанр: Петросян начал выступать с политическими шутками
17:28
Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий
17:23
Сбежавший из РФ Панин объяснил, почему он не дает интервью Ксении Собчак
17:11
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца
17:10
Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

Сейчас читают

Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе перестанет выпускать песни
Штурмана в расход: как Киев уговаривал российских пилотов угнать самолет
Какие фрукты можно диабетикам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год