Столкновение на пересечении полос произошло из-за невнимательности одного из служащих.

Вдова премьер-министра Японии Синдзо Абэ попала в ДТП

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ попала в аварию в Токио. О происшествии сообщило информационное Kyodo.

Автомобиль с Акиэ Абэ внутри снизил скорость на месте соединения полос, а следовавшая за ним служебная машина этого не сделала. Водитель авто из-за невнимательности врезался в машину с Абэ сзади.

Синдзо Абэ погиб 8 июля в результате покушения. Политик выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной компании перед выборами в верхнюю палату парламента. Неожиданно из толпы выбежал мужчина и дважды выстрелил в Абэ из самодельного дробовика. 67-летний политик скончался в больнице несколько часов спустя. Врачи без устали боролись за его жизнь — но травмы были несовместимы с жизнью.

Сразу после покушения представители правоохранительных органов установили личность стрелка — им оказался 41-летний мужчина по имени Тэцуя Ямагами. Он служил моряком в самообороне страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Япония не желает участия и помощи Российской Федерации в церемонии прощания с Синдзо Абэ.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

16:12
Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
16:12
Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию
16:07
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе не будет выпускать песни
16:06
Умер актер из «Титаника» Дэвид Уорнер
16:00
Вдова премьер-министра Японии Синдзо Абэ попала в ДТП
15:53
Аргентинский зритель встретил «Хор Турецкого» громогласными овациями

Сейчас читают

Штурмана в расход: как Киев уговаривал российских пилотов угнать самолет
Преступники два раза за 12 дней пытались обокрасть принца Гарри и Меган Маркл
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова
Какие фрукты можно диабетикам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год