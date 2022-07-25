Вдова премьер-министра Японии Синдзо Абэ попала в ДТП

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ попала в аварию в Токио. О происшествии сообщило информационное Kyodo.

Автомобиль с Акиэ Абэ внутри снизил скорость на месте соединения полос, а следовавшая за ним служебная машина этого не сделала. Водитель авто из-за невнимательности врезался в машину с Абэ сзади.

Синдзо Абэ погиб 8 июля в результате покушения. Политик выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной компании перед выборами в верхнюю палату парламента. Неожиданно из толпы выбежал мужчина и дважды выстрелил в Абэ из самодельного дробовика. 67-летний политик скончался в больнице несколько часов спустя. Врачи без устали боролись за его жизнь — но травмы были несовместимы с жизнью.

Сразу после покушения представители правоохранительных органов установили личность стрелка — им оказался 41-летний мужчина по имени Тэцуя Ямагами. Он служил моряком в самообороне страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Япония не желает участия и помощи Российской Федерации в церемонии прощания с Синдзо Абэ.