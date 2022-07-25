Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе не будет выпускать песни

Певец за свою многолетнюю сценическую работу добился всеобъемлющего признания, которое позволяет ему оставаться любимым даже на «творческой пенсии».

Российский певец Валерий Меладзе не потеряет своих слушателей даже если перестанет выпускать новые песни. Такое мнение высказал музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов и интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

«Валерий Меладзе существует в нашем пространстве уже, наверное, 25 лет. И каждый год выдает самые сильные хиты, каждый год участвует во всех премиях, в сборных концертах», — сказал Агаларов.

Также он сравнил исполнителя с Агутиным, Лепсом, Антоновым — певцами, которые уже смогли завоевать любовь зрителей многолетней работой на сцене, и уже ничего доказывать никому не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агаларов раскрыл причину большого спроса на концерты Валерия Меладзе. По его мнению, исполнителю хита «Параллельные» не грозит потеря публики, ведь он является легендарным артистом, труд и старания которого не забудут поклонники. Хотя, за последнее время на певца обрушилось много негатива со стороны россиян. Виной такого резкого падения артиста в глазах поклонников стали провокационные высказывания против России.