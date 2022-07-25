Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе не будет выпускать песни

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Музыкант Эмин Агаларов сообщил о нетленности Валерия Меладзе

Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе не будет выпускать песни

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Певец за свою многолетнюю сценическую работу добился всеобъемлющего признания, которое позволяет ему оставаться любимым даже на «творческой пенсии».

Российский певец Валерий Меладзе не потеряет своих слушателей даже если перестанет выпускать новые песни. Такое мнение высказал музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов и интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

«Валерий Меладзе существует в нашем пространстве уже, наверное, 25 лет. И каждый год выдает самые сильные хиты, каждый год участвует во всех премиях, в сборных концертах», — сказал Агаларов.

Также он сравнил исполнителя с Агутиным, Лепсом, Антоновым — певцами, которые уже смогли завоевать любовь зрителей многолетней работой на сцене, и уже ничего доказывать никому не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агаларов раскрыл причину большого спроса на концерты Валерия Меладзе. По его мнению, исполнителю хита «Параллельные» не грозит потеря публики, ведь он является легендарным артистом, труд и старания которого не забудут поклонники. Хотя, за последнее время на певца обрушилось много негатива со стороны россиян. Виной такого резкого падения артиста в глазах поклонников стали провокационные высказывания против России.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

16:12
Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
16:12
Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию
16:07
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе не будет выпускать песни
16:06
Умер актер из «Титаника» Дэвид Уорнер
16:00
Вдова премьер-министра Японии Синдзо Абэ попала в ДТП
15:53
Аргентинский зритель встретил «Хор Турецкого» громогласными овациями

Сейчас читают

Штурмана в расход: как Киев уговаривал российских пилотов угнать самолет
Преступники два раза за 12 дней пытались обокрасть принца Гарри и Меган Маркл
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова
Какие фрукты можно диабетикам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год