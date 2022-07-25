Май Абрикосов сравнил Галкина с козлом за сравнение Пугачевой с шифоньером

О своем разочаровании в Максиме Галкине как в артисте, после того как вскрылась его желчность заявил экс-участник телепроекта «Дом-2» Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как по мне, в нынешнем Максиме Галкине нет свежего воздуха, а одна хитрожопость. Аплодировать ему не за что. Про шифоньер вообще запредельная пошлость. Как бы он не „метил“ свою территорию, — Алла останется эпохой, Максим же — временным явлением. Если Пугачева шифоньер — то Галкин — козел (спортивный снаряд)», — написал он.

По мнению Абрикосова, Галкин мог бы оставаться на телевидении всегда, однако то, как он и многие другие ведущие бросили свою работу с легкостью, говорит о признаках звездой болезни.

«Они уверены, что на них все держится. Кто перешутит Ивана Урганта? Кто переплюнет Галкина? Кто наглее Собчак? Работу надо беречь. Ведь незаменимых людей нет», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу покинувшего Россию шоумена Максима Галкина. По его мнению, юморист еще успеет пожалеть, что сбежал с нашей сцены в непростой для нее период. Впрочем, уже сейчас заметны изменения в его поведении на сцене.