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Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие различных высокотехнологичных направлений

Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Pronin

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Введение новых обязанностей для вице-премьеров производится по инициативе президента РФ.

Вице-премьеры России теперь будут курировать различные направления развития высоких технологий. Об этом в рамках оперативного совещания заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По инициативе президента вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений», — подчеркнул он.

По словам Мишустина, это особенно важно в условиях ограниченного доступа к продукции из других стран. При этом он уверен, что в РФ есть все необходимое для самостоятельного воспроизведения востребованных гражданами и экономикой решений.

Премьер подчеркнул, что будет следить за результатами кураторства лично. Вице-премьерам предстоит серьезная и слаженная работа.

Распределение обязанностей

За развитием технологий в сфере высокоскоростного транспорта и интеллектуальных систем управления будет следить Андрей Белоусов.

В зоне ответственности Виктории Абрамченко — разработки для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предупреждения чрезвычайных природных ситуаций.

Татьяна Голикова будет контролировать область химбиобезопасности, биоинженерии, а также реализацию направления ускоренного развития генетических технологий.

В обязанности Дениса Мантурова войдет кураторство развития мобильных сетей пятого поколения, а также технологии производства нового поколения ракетно-космической техники, квантовых сенсоров.

Марат Хуснуллин возьмет на контроль технологии в области строительного, технологического и экологического надзора.

За решением вопросов в области технологий водородной и атомной энергетики, созданием систем накопления электроэнергии будет следить Александр Новак.

Развитие систем искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений, а также компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов будет курировать Дмитрий Чернышенко.

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