Единоборства для всех: «Единая Россия» и Всероссийская федерация самбо запустили новый проект

На должность председателя проекта рассматривается кандидатура Андрея Турчака, первого зампредседателя Совфеда Федерального собрания РФ.

«Единая Россия» вместе с Всероссийской федерацией самбо запускают проект «Za Самбо». Инициатива была утверждена президиумом генсовета политической партии.

На должность председателя проекта «Zа самбо» была выдвинута кандидатура секретаря Генерального совета «Единой России», первого заместителя председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Андрея Турчака. Координатором инициативы же может стать Сергей Елисеев, глава всероссийской и европейской федераций самбо.

Последний, рассказывая о проекте детально, назвал его главной целью развитие и популяризация этого вида единоборств на территории РФ среди подрастающего поколения. В частности, и как важной составляющей российской культуры.

«Сроки реализации проекта — 2022–2026 годы. За это время мы планируем усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков, организовать работу секций самбо в сельских территориях, оказывать содействие строительству и реконструкции залов самбо и многое другое», — отметил Елисеев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Донецкой Народной Республики смогут заниматься самбо в новой школе.