«Здороваемся, но не общаемся»: Агаларов об отношениях с Крутым после конфликта

Певец и продюсер поссорились в ходе совместной организации музыкальной премии.

Эмин Агаларов рассказал, что после конфликта с Игорем Крутым несколько лет назад они прекратили общаться, однако при встрече здороваются. Певец подчеркнул, что по-прежнему с уважением относится к продюсеру и жалеет об утраченных отношениях.

«Мы не ссорились, просто не общаемся. Мне жалко, что мы утратили эти отношения, потому что к Игорю Яковлевичу я всегда относился с большим уважением, он был примером для меня. И до сих пор, несмотря на наши разногласия, я продолжаю относиться к нему с уважением и достаточно тепло. У меня есть какие-то свои обиды, у него — свои», — поделился Агаларов в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Певец добавил, что с теплотой вспоминает те времена, когда они соседствовали с Крутым в Нью-Джерси и вместе отдыхали семьями.

«Когда видимся с Игорем Яковлевичем, мы с ним здороваемся, просто не общаемся», — отметил Агаларов.

Причиной конфликта между певцом и продюсером стало финансирование одной из музыкальных премий в 2015 году, в организации которой участвовали практически все главные продюсеры страны, в том числе Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко, Максим Фадеев и другие.

В ходе подготовки проекта Агаларов озвучил, что Крутой взял у предпринимателя Михаила Гуцериева 1,5 миллиона долларов на организацию события. Однако продюсер позднее заявил, что это утверждение является «абсолютной ложью».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмин Агаларов ждет публичных извинений от Игоря Крутого, который заявил, что певец якобы оболгал его.