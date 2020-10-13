«Буду ждать публичных извинений»: Эмина возмутили слова Крутого в свой адрес

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Валентин Черников
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Певец опроверг заявление композитора о том, что пять лет назад якобы его оболгал.

«Буду ждать публичных извинений»: Эмина возмутили слова Крутого в свой адрес

Фото: Instagram @eminofficial

Слова Игоря Крутого в интервью Алене Жигаловой о его давнем конфликте с Эмином Агаларовым задели певца. Композитор заявил, что в период создания в России единой музыкальной премии пять лет назад артист выступил против него и обвинил во лжи.

«В мое отсутствие Эмин сказал, что я якобы взял на организацию премии полтора миллиона долларов, что является абсолютной ложью», — возмутился народный артист.

В интервью изданию Super певец подверг высказывания Крутого резкой критике и поведал свою версию происходивших событий. Агаларов указал, что он изначально оказался в числе организаторов национальной премии вместе с другими продюсерами: Григорием Лепсом, Сергеем Кожевниковым и Владимиром Киселевым. Позже Эмин позвонил Крутому и предложил объединиться.

«Именно от меня Игорь Яковлевич получил первое приглашение, и именно от него я же потом получил первую весть, что я в этой команде уже и не нужен», — сказал артист.

По словам звезды, Крутой слукавил, когда говорил об отсутствии у него бюджета на проведение премии. Уже тогда от помощника композитора он узнал, что тот получил 1,5 миллиона долларов.

«Я озвучил это на общей встрече с другими продюсерами и был уверен, что все должны об этом знать, поскольку работать договорились прозрачно. Игоря Крутого не было, так как он был на родах своей дочери. После в телефонном разговоре он высказал свое недовольство, что бюджет — это не мое дело и что сумма была не 1,5 млн долларов, а миллион. Получается, он лично мне подтвердил ее по телефону, а в интервью сказал, что бюджета не было», — сказал Эмин.

Как отметил Агаларов, в результате этого конфликта он понес финансовые потери, которые ему никто не возместил.

«Я потратил свои деньги на рекламу, а после премии организовывал банкет в ресторане на 600 человек. Никакие счета мной не выставлялись, была устная мужская договоренность. А далее, поскольку после Игорем Крутым было принято решение меня из команды убрать, все, что я лично вложил в эту премию, так оплачено мне и не было. Как только премию провели, я узнал, что уже не вхожу в состав организаторов», — поделился исполнитель.

Агаларов подчеркнул, что сказанное Крутым в его адрес нанесло урон репутации, поэтому он не смог оставить заявление без ответа.

«Я совершенно точно буду ждать публичных извинений», — резюмировал Эмин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном. В ряде СМИ некоторое время назад появились сообщения, что певец в резкой форме отказался от сотрудничества. А кое-кто даже писал о якобы интимной связи композитора с молодым артистом.

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