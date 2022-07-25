МО предложило ужесточить правила прохода по Севморпути для иностранных судов

Для эксплуатации принадлежащего России маршрута хотят ввести специальные разрешения от правительства.

Минобороны РФ предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который ранее был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

В документ предлагается внести пункт о том, что иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Севморпути только по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до захода.

В акватории Севморпути не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения правительства РФ. Подводные лодки смогут идти только на поверхности и под своим флагом.

Также власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и государственных судов в акваторию Севморпути для обеспечения безопасности на определенный срок.

Поясняется, что требования продиктованы ростом объемов морских перевозок и активизацией в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств.

В отношении Севморпути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая закрепляет право России на этот маршрут. Однако уведомлений на проход по нему Москва ранее не требовала.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о планах в несколько раз увеличить грузопоток по Севморпути. Глава государства назвал маршрут уникальным, особенно с учетом «бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Более того, он обеспечивает более выгодные с точки зрения экономики маршруты перевозки товаров с Востока на Запад.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о том, что введенные против России санкции не отменяют планов госкорпорации по развитию Северного морского пути.