Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

МО предложило ужесточить правила прохода по Севморпути для иностранных судов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути

МО предложило ужесточить правила прохода по Севморпути для иностранных судов

Фото: www.globallookpress.com / Rosatom

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Для эксплуатации принадлежащего России маршрута хотят ввести специальные разрешения от правительства.

Минобороны РФ предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который ранее был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

В документ предлагается внести пункт о том, что иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Севморпути только по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до захода.

В акватории Севморпути не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения правительства РФ. Подводные лодки смогут идти только на поверхности и под своим флагом.

Также власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и государственных судов в акваторию Севморпути для обеспечения безопасности на определенный срок.

Поясняется, что требования продиктованы ростом объемов морских перевозок и активизацией в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств.

В отношении Севморпути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая закрепляет право России на этот маршрут. Однако уведомлений на проход по нему Москва ранее не требовала.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о планах в несколько раз увеличить грузопоток по Севморпути. Глава государства назвал маршрут уникальным, особенно с учетом «бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Более того, он обеспечивает более выгодные с точки зрения экономики маршруты перевозки товаров с Востока на Запад.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о том, что введенные против России санкции не отменяют планов госкорпорации по развитию Северного морского пути.

+26° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

22:13
Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300
22:01
Сергей Горох рассказал о тайных беседах Моисеева и Пугачевой
21:53
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:49
Зеленский назначил Хоренко новым командующим Силами спецопераций ВСУ
21:37
Штурм предложила Бузовой открыть агентство мужчин с большими достоинствами
21:25
Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ

Сейчас читают

«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»
Садальский поддержал Кравченко в конфликте с Кошмал
Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год