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Маск опроверг слухи об интрижке с женой Брина совместным фото с ним

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Основатель SрасеХ и Теslа утверждает, что видел супругу своего друга-миллиардера всего дважды за три года.

Маск опроверг слухи об интрижке с женой Брина совместным фото с ним

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в минувшее воскресенье был на вечеринке с сооснователем Google Сергеем Брином, что подтверждает их совместное фото. Это стало его ответом на распространившиеся слухи о его якобы романтической связи с женой миллиардера Николь Шэнахан. С последней Сергей Брин сейчас разводится.

Ранее о расставании пары из-за интражки Шэнахан с Маском сообщила The Street Journal. Отмечалось, что миллиардер состоял в дружеских связях с Брином и часто бывал в гостях у бизнесмена в Силиконовой долине. Многие предположили, якобы американский предприниматель ездил вовсе не к своему другу, а к Николь.

Сам основатель SpaceX опровергает новости об этом. Он написал в соцсетях, что находится в дружеских отношениях с Брином и не собирался с ним ссориться.

«Мы с Сергеем друзья и были вместе на вечеринке прошлой ночью! Я видел Николь дважды за три года, оба раза вокруг нас было много других людей. Никакой романтики», — говорил миллиардер изданию Insider Paper.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск отправился отдыхать. Папарацци сфотографировали бизнесмена на борту яхты в Греции и отметили, что основатель SpaceX прилично располнел.

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