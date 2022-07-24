Трамп снова ворвался в политику и разнес в щепки Байдена и его администрацию

Американские СМИ опасаются, что Джо Байден проиграет выборы из-за диагностированного у него коронавируса. Из-за болезни американский лидер одну за одной упускает ключевые возможности показать свои достижения и выбиться в лидеры президентской гонки.

На самоизоляции Байдену предстоит провести не менее пяти дней. Из-за этого пришлось отменить важные предвыборные поездки внутри страны. К тому же, как сообщалось ранее, рейтинг общественного одобрения президента упал до рекордно низкого уровня.

Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, несмотря на все трудности, Байден уже идет на поправку и продолжает активно работать, находясь на самоизоляции.

«Я разговаривала с ним сегодня по FaceTime и спрашивала, что передать американскому народу. Президент сказал, что он по-прежнему работает больше восьми часов в день!» — сказала официальный пресс-секретарь Белого дома.

Несмотря на убеждения пресс-секретаря в работоспособности президента, сами американцы придерживаются другого мнения. В интернете завирусился мем, как бы намекающий, что работать Джо Байдену нужно как можно меньше.

И на этом фоне все чаще и чаще появляется бывший президент США Дональд Трамп. Огненными речами он буквально разносит администрацию Байдена, критикуя буквально за все: проблемы в экономике, цены, позицию по Украине и отношения с Европой.

Официально о своем вступлении в новую президентскую кампанию Трамп не объявлял. Но риторика такая, будто сделает он это в ближайшее время. Корреспондент «Известий» Александр Якименко расскажет подробнее.

Точка разворота наступила сегодня. Дональд Трамп, кажется, придумал себе предвыборный лозунг. А значит — начинает свое возвращение в активную политическую жизнь. До сих пор экс-президент, по сути, скрывался от прессы. Выступал раз или два в месяц, а тут сразу два крупных мероприятия в один день, на которых нажал на, кажется, самое больное место в американском обществе.

«Два года назад мы были энергонезависимы и даже доминировали. Мы приближались к тому, чтобы быть в этом плане крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых. А теперь мы нация просящих! С Байденом на коленях, просящим энергетических ресурсов у всего мира, идущего за помощью к Венесуэле, Саудовской Аравии и других стран по всему миру», — заявил Трамп со сцены.

Экономика США сейчас действительно переживает не самые простые времена. Пока Белый дом пытается решить одну проблему, уже появляется новая. Агентство Bloomberg вообще заявляет, что впервые в истории американцы за хорошей жизнью начали переезжать в Европу. Запредельно дорогая недвижимость вынудила перебраться многих в Старый Свет. Контроль над ценами, кажется, вообще потерян полностью — по контрасту с эпохой Трампа, когда все четыре года они только снижались.

«Я снизил налогообложение больше всех за всю историю. При мне цены на бензин были 1,87 доллара. Помните такое? Инфляции не было, процентные ставки были низкими, а рост реальной заработной платы — рекордным», — напомнил Трамп к американцам.

Пропорционально ценам растет и поддержка республиканцев в американском обществе. Так что осенние выборы в Конгресс могут стать их новым триумфом. Тем более, что демократ Байден за два года так и не выполнил ничего из обещанного за время предвыборной компании. В том числе — во внешней политике.

«Он не знает, что делать. И просто провел уикэнд в Саудовской Аравии, милуясь с дружком, который чисто случайно оказался владельцем огромного количества нефти. И приветствовал его кулачком — наверное, ему сказали, что в Аравии, если разозлить кого-то, тебе могут отрубить руку. Но как вообще можно встречаться с человеком, которого ты назвал убийцей, и сидеть в его дворце?» — поразился ведущий телеканала Fox News.

Пока Байден видит решение проблем в повышении налогов на бизнес. Но сейчас это равносильно политическому самоубийству. У Трампа подход другой.

«Мы дали Украине более 60 миллиардов. Европейцы, хотя они, очевидно, в этом заинтересованы больше нас, дали лишь толику этой суммы. У нас 35 триллионов долга, у нас проблемы, а мы раздаем деньги. Меня спрашивали в Европе, правда ли я не встану на их защиту. Правильно! Я не буду вас защищать, если вы не платите!» — заявил экс-президент США.

В этом интервью Трамп буквально разносит всю политику Джо Байдена. Удар на добивание пришелся по гендерному вопросу.

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины!» — подчеркнул 45-й американский президент.

Именно действующий глава Белого дома разрешил людям, сменившим пол, служить в армии, в школах иметь отдельные туалеты и пользоваться таким количеством привилегий, каких нет ни у одного обычного американца. Байден часто в качестве своих достижений упоминает очень цветастую — во всех смыслах — администрацию. В ней есть, наверное, все представили ЛГБТ. Но мало для кого это аргумент, когда инфляция достигла максимального за 40 лет уровня. Да и сам Байден как лидер выглядит откровенно слабо. Заболевший ковидом на совещании по видеосвязи он то сморкается, то пьет таблетки, при этом едва шевеля руками.

Трамп о своем выдвижении официально не объявил, но риторика такая, словно сделает это на днях. Неудивительно, что уже утек и компромат на него. Опубликованы кадры, как он в 2021 году после штурма Капитолия записывал обращение к нации и едва ли мог справиться с суфлером. Прямом как Джо.

Впрочем, разыграть эту карту у противников выйдет едва ли. Трамп стал первым президентом, которого регулярно проверяли на психическое здоровье. В годы своего руководства странной он, кстати, однажды проходил такой тест. А вот Байден от него отказался.