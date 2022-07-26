Ксения Бородина заявила о важности общения детей с отцом даже после развода

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о важности присутствия отцов в жизни детей даже после их ухода из семьи. По мнению знаменитости, мужчины напрасно перестают интересоваться жизнью собственного ребенка, как только заканчивают отношения с его мамой. Сама звезда «Дома-2» до сих пор расстраивается, что так и не помирилась с папой.

«Своего отца я долго не могла простить, даже на свадьбу не позвала. Потом сильно жалела, но я не понимала, как так можно не воспитывать своего ребенка. Ну разводятся люди, разное бывает. Но дети никогда не виноваты», — приводит ее слова StarHit.ru.

Бородина всерьез не понимает, почему отцы не хотят заниматься воспитанием своих детей после развода. Она отметила, что во многих случаях самим матерям трудно достучаться до бывших мужей, чтобы те хоть как-то появились в жизни ребенка. Как заявила звезда, такой порядок вещей абсолютно неправильный, и папы должны нести ответственность за наследников до конца.

В том числе поведение некоторых мам тоже может оказаться болезненным для ребенка. Она раскритиковала тех женщин, которые предъявляют претензии к бывшим избранникам при детях.

«Если вы своему ребенку запрещаете общение с отцом, и еще хуже, говорите про него „этот козел“, „да ты вся в папашу“, „плохо будешь учиться — к своему биологическому поедешь“ и прочее, то вы транслируете по вашему мнению что? Что читает ваш ребенок между строк?» — возмутилась Бородина.

Телеведущая призналась, что именно из-за такого отношения наследник будет плохо относится к папе. Негатив к ближайшему родственнику может перейти на самого ребенка и тот начнет страдать от комплекса неполноценности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известная тиктокерша Валя Карнавал хочет заменить Ксению Бородину на проекте «Дом-2».

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