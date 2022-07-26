Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Тилляева рассказала о новом унижении из-за измены Сардарова: «Меня всю трясет»

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 27

Внучка экс-президента Узбекистана заявила о новом унижении из-за измены Сардарова

Тилляева рассказала о новом унижении из-за измены Сардарова: «Меня всю трясет»

Фото: Instagram* / mashatilly

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Внучка первого президента Узбекистана уже обвиняла своего мужа в неверности и даже расставалась с ним. Затем они сошлись.

Скандальная эпопея с участием популярного блогера Амирана Сардарова и его жены Мариам Тилляевой продолжается. Буквально недавно утих их конфликт из-за якобы измен и кражи Сардаровым дорогих ювелирных украшений у своей возлюбленной, как снова разразилась ссора. В этот раз виной всему снова стала чрезмерная любвеобильность блогера.

«Амиран пригласил в квартиру эскортницу, с которой он спал… В стрим… Это нормально, ребят? Меня всю трясет… Моя семья и друзья были правы. Я не нахожу себе место. Я ушла поужинать 20 минут назад», — рассказала Тилляева в своих социальных сетях.

Внучка первого президента Узбекистана шокирована происходящем.

«Мои вещи… Мой дом… Мое пространство… Мои вещи… Наше гнездо. Пригласить дешевую эскортницу на стрим, с которой он мне изменял… Как так можно, после того, как я тебя простила? Как можно так к человеку относиться. Я же не говно какое-то», — цитирует ее слова Starhit.ru.

К слову, позже внучка первого президента Узбекистана осознала, что наговорила лишнего, и извинилась перед своей аудиторией. Однако терпеть подобные унижения она больше не собирается, поэтому обязательно разорвет свои отношения с интернет-звездой. Стоит отметить, что после прежних подобных обещаний пара сошлась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что приехавший на отдых Богомолов уличил Собчак в неверности.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

9:03
Бизнесмен спас реку в Тамбове строительством плотины и теперь пойдет под суд
8:51
Тилляева рассказала о новом унижении из-за измены Сардарова: «Меня всю трясет»
8:40
В посольстве РФ объяснили заявления Госдепа об «изоляции» воспаленным воображением
8:28
Асмус о лечении после травмы на сцене: «Я под наблюдением молодого любовника»
8:17
Тысячи пенсионеров в Британии вынужденно возвращаются на работу из-за инфляции
8:05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Ипотека или аренда? Финансовый аналитик ясно объяснила, что выгоднее
Состояние заразившегося СОVID Байдена резко изменилось
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год