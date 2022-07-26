Тилляева рассказала о новом унижении из-за измены Сардарова: «Меня всю трясет»

Внучка первого президента Узбекистана уже обвиняла своего мужа в неверности и даже расставалась с ним. Затем они сошлись.

Скандальная эпопея с участием популярного блогера Амирана Сардарова и его жены Мариам Тилляевой продолжается. Буквально недавно утих их конфликт из-за якобы измен и кражи Сардаровым дорогих ювелирных украшений у своей возлюбленной, как снова разразилась ссора. В этот раз виной всему снова стала чрезмерная любвеобильность блогера.

«Амиран пригласил в квартиру эскортницу, с которой он спал… В стрим… Это нормально, ребят? Меня всю трясет… Моя семья и друзья были правы. Я не нахожу себе место. Я ушла поужинать 20 минут назад», — рассказала Тилляева в своих социальных сетях.

Внучка первого президента Узбекистана шокирована происходящем.

«Мои вещи… Мой дом… Мое пространство… Мои вещи… Наше гнездо. Пригласить дешевую эскортницу на стрим, с которой он мне изменял… Как так можно, после того, как я тебя простила? Как можно так к человеку относиться. Я же не говно какое-то», — цитирует ее слова Starhit.ru.

К слову, позже внучка первого президента Узбекистана осознала, что наговорила лишнего, и извинилась перед своей аудиторией. Однако терпеть подобные унижения она больше не собирается, поэтому обязательно разорвет свои отношения с интернет-звездой. Стоит отметить, что после прежних подобных обещаний пара сошлась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что приехавший на отдых Богомолов уличил Собчак в неверности.

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