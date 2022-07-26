Звезда «Дома-2» Романец зажгла в Каннах с бизнесменом и в платье с дерзким декольте

Переживающая развод знаменитость уехала во Францию, где проводит время в компании подруг и молодых парней.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец отправилась во Францию, чтобы восстановиться после болезненного развода со своим супругом Антоном Гусевым.

В путешествии знаменитость точно не скучает. Женщина проводит время в Каннах в компании подруг и молодых парней. Одного из них она даже выделила в социальных сетях.

«Ну зайчик», — подписала она видео с бизнесменом по имени Гэри.

Мужчина был с ней галантен и угощал алкоголем Викторию, которая была одета в платье с довольно откровенным декольте.

Фото: Instagram* / romanets_viktoriya_

Виктория Романец официально развелась с Антоном Гусевым в начале июня. Спустя пару недель экс-супруг представил новую возлюбленную — 33-летнюю Яну Герштейн, специалиста по волосам. По словам Романец, теперь ее не волнует его личная жизнь.

Как ранее писал 5-tv.ru, Виктория Романец заявила, что не в обиде на экс-супруга, и сейчас она полностью занята собой и своей личной жизнью.

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