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Рогов об образе Жасмин на премии RU.TV: «Похожа на хрюху из «Ну, погоди!»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 200

Александр Рогов раскритиковал наряд Жасмин на премии RU.TV

Рогов об образе Жасмин на премии RU.TV: «Похожа на хрюху из «Ну, погоди!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Выбор цвета наряда оказалось продиктован организаторами мероприятия.

Стилист Александр Рогов раскритиковал организацию премии RU.TV. Он считает неудачным решение попросить гостей прийти в нарядах цвета маджента, чтобы быть в тон ковровой дорожки и баннера. Об этом он заявил на своем YouTube-канале Rogov Live.

Певица Жасмин тоже попыталась поиграть с пурпурным цветом. Она появилась в черном платье с розовым воротником и рукавами. Стилисту не понравился эксперимент знаменитости.

«Она здесь похожа на хрюху из „Ну, погоди!“ в тройном купальнике. Я сейчас имел в виду не то, что она хрюха, а что купальник такой же», — сказал стилист.

Он заявил, что это платье подходит больше для точеной Лены Перминовой. По его словам, этот наряд подходит для рок-н-рольщиц, а Жасмин не такая.

Рогов отметил, что певица может похвастаться эффектной фигурой, но это платье испортило впечатление. Стилист уверен: платье превратило ее в «колонну с непонятным верхом из розовых буфов». По его словам, певица на самом деле стройнее, но из-за вспышки платье выглядит в два раза больше.

Как ранее писал 5-tv.ru, Рогов высмеял «богемные» наряды балерины Анастасии Волочковой.

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