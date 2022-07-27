Экономист спрогнозировал курс рубля на конец июля

На данный момент стоимость доллара достигла 58-59 рублей.

Российский рубль продолжит укрепляться на фоне других валют, однако вряд ли пойдет ниже рубежа в 50 единиц за доллар. Таким прогнозом поделился финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков. По словам эксперта, такое укрепление рубля возможно уже к концу июля — началу августа.

«Рубль и далее будет укрепляться. Но общая точка зрения аналитиков сводится к тому, что максимальной психологической чертой останутся 50 рублей за один доллар. Кроме того, Центральный банк не допустит дальнейшего роста», — пояснил Юденков.

В последнюю неделю июля доллар может продаваться по 50-52 рубля за штуку. Что касается евро, то эта валюта в последнее время сдает позиции. Аналитик считает, что ее стоимость будет варьироваться в районе 60-61 рубля за единицу. Однако со временем опустится еще ниже.

«Дело в том, что европейская экономика подает признаки стабилизации, но все равно находится в предкризисном состоянии, и капитал бежит в Америку. До декабря 2022 года соотношение „доллар — евро“ будет практически равным, один к одному. Российская валюта на таком фоне будет удерживать крепкий курс», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист также отметил, что сейчас ситуация в нефтегазовой отрасли бьет все рекорды.

«По поводу нефти: ее цена напрямую зависит от цен на газ. Все-таки голубое топливо играет сегодня первую скрипку, а нефть, несмотря ни на что, находится по значимости на второй позиции. Сегодня цены на газ высокие. И стоимость нефти вслед за этим тоже растет», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что цена на газ в Европе впервые превысила две тысячи долларов.