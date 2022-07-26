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Цена на газ в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Стоимость голубого топлива резко подскочила после сообщения «Газпрома» о снижении поставок по «Северному потоку». С 27 июля они сократятся до 33 миллионов кубометров в сутки.

Цена на газ в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов

Фото: www.globallookpress.com / Peter Kneffel

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили две тысячи долларов за тысячу кубометров. Тем самым они поднялись на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торги на отметке 1891,4 долларов за тысячу кубометров. Через несколько минут упали до 1875,7. К сегодняшнему утру они превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, а спустя чуть более два часа перевалили за две тысячи долларов. Пока максимальная цена составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа резко подскочила накануне снижения поставок по «Северному потоку». С 27 июля они сократятся до 33 миллионов кубометров в сутки. В последний раз котировки превышали две тысячи долларов за тысячу кубометров в начале марта. Тогда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы стоимость топлива приближалась к отметке в четыре тысячи долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия подтвердила намерение прекратить поддержку Украины в случае дефицита газа.

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Цена на газ в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов

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