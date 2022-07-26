Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Не сильно нравилась: педагог «Фабрики звезд» о неприязни Фадеева к Гагариной

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 72

Педагог «Фабрики звезд» Коробка рассказал о неприязни Фадеева к Гагариной

Не сильно нравилась: педагог «Фабрики звезд» о неприязни Фадеева к Гагариной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Владимир Коробка признался, что именно он привел будущую звезду на популярный проект.

Педагог Владимир Коробка, преподававший вокал на проекте «Фабрика звезд-2», рассказал, из-за чего победительница второго сезона Полина Гагарина не стала сотрудничать со звездным продюсером Максимом Фадеевым.

«Я не думаю, что она ему сильно нравилась, поскольку они расстались. На тот момент она была очень убедительна, и я рад, что она туда попала. Она училась у другого педагога. Я не смог ей до конца вложить все свои представления», — отметил он в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».

По его словам, именно он привел ее на шоу. На тот момент Коробка позвонил педагогу певицы Игорю Брилю и попросил привести Гагарину к нему. У педагога никогда не возникали сомнения по поводу талант артистки.

Кроме того, педагог рассказал, что на прослушиваниях, когда Максим Фадеев играл какой-то хит на рояле, Гагарина сразу же начинала петь. Педагог считает, что певица вряд ли сильно понравилась продюсеру, поскольку в дальнейшем они расстались.

«Основную роль сыграло персональное мнение Фадеева, а не способности Гагариной», — говорит Коробка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал.

+22° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

22:56
Бои под Авдеевкой: союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов
22:43
«Что не так?» — Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей после поцелуя с Басковым
22:31
Москву признали одним из самых безопасных городов России
22:18
Вальс буксиров и пролет морской авиации: Балтийск готовится ко Дню ВМФ
22:06
Переезжают в Калифорнию: Галкин и Пугачева продают свой замок за 700 миллионов
21:53
Два часа отбивавший атаки ВСУ Герой России Цыдыпов готов вернуться в строй

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
«Приезжайте в Россию!»: Жуков из «Руки вверх» ответил на запрет въезда в Эстонию
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Плохая фигура и воспаления: Чем еще грозит плохое пережевывание еды

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год