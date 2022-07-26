Не сильно нравилась: педагог «Фабрики звезд» о неприязни Фадеева к Гагариной

Владимир Коробка признался, что именно он привел будущую звезду на популярный проект.

Педагог Владимир Коробка, преподававший вокал на проекте «Фабрика звезд-2», рассказал, из-за чего победительница второго сезона Полина Гагарина не стала сотрудничать со звездным продюсером Максимом Фадеевым.

«Я не думаю, что она ему сильно нравилась, поскольку они расстались. На тот момент она была очень убедительна, и я рад, что она туда попала. Она училась у другого педагога. Я не смог ей до конца вложить все свои представления», — отметил он в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».

По его словам, именно он привел ее на шоу. На тот момент Коробка позвонил педагогу певицы Игорю Брилю и попросил привести Гагарину к нему. У педагога никогда не возникали сомнения по поводу талант артистки.

Кроме того, педагог рассказал, что на прослушиваниях, когда Максим Фадеев играл какой-то хит на рояле, Гагарина сразу же начинала петь. Педагог считает, что певица вряд ли сильно понравилась продюсеру, поскольку в дальнейшем они расстались.

«Основную роль сыграло персональное мнение Фадеева, а не способности Гагариной», — говорит Коробка.

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