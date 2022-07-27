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В Федерации космонавтики напомнили об огромном опыте РФ в строительстве орбитальных станций

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Специалисты из СССР и современной России строили не только «Салюты» и «Мир», но и МКС.

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Решение о строительстве собственной космической станции уже давно напрашивалось. Тем более в свете последних мировых событий. Мало того, что наша страна имеет самый большой опыт в этой области, так еще и состояние МКС вызывает большие вопросы. Она технически и морально устарела. Ни для кого не секрет, что в ближайшие десять лет МКС затопят в Тихом океане.

На сегодняшний день почти вся станция является собственностью НАСА — в небольших долях с Японией и Европой. На условном втором месте находится Россия. Но здесь нужно понимать, что почти все новейшие научные модули — такие, как «Звезда», «Наука», «Поиск», «Рассвет» и «Заря» — спроектированы и построены именно в нашей стране. Точно так же, как и модуль «Причал», к которому можно пристыковать сразу несколько кораблей. Кстати о кораблях, наши «Союзы» и «Прогрессы» это тоже немалая часть МКС, которой пользуются, в том числе, астронавты НАСА.

По словам профессионалов, время, когда космическая станция для одной отдельно взятой страны была непозволительной роскошью — уже позади. И скоро каждый будет стремиться создать свое. Россия здесь не исключение.

«Опыт создания орбитальных космических станций у нас огромный. Начиная с „Салютов“, „Мира“, МКС тоже мы строили. Раз наступил такой кризис в технических отношениях, то естественно, что оставаться и ждать чего-то смысла нет», — считает Олег Мухин, первый вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ.

Новость о выходе России из проекта МКС прокомментировали и в США. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что соединенным штатам «жаль, что Россия приняла такое решение». Это печальное событие, учитывая планы относительно совместных космических полетов, добавил он.

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