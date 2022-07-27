«Началось с поцелуя»: Постникова рассказала о знакомстве с женатым Бероевым

По словам молодой актрисы, в работе ей важно максимально раскрыть своих героинь. Поэтому она совершенно не против постельных сцен.

Ставшая известной благодаря сериалу «Война семей» Арина Постникова ради работы готова сделать что угодно. В том числе и целоваться с актером на 15 лет старше.

В сериале 29-летняя Постникова сыграла страстную сцену поцелуя с 44-летним Егором Бероевым. Как призналась девушка, по большому счету с этого и началось ее знакомство с женатым актером.

«Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне, пока на улице идет большой праздник», — рассказала актриса в интервью KP.RU.

Егор Бероев. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Также Арина Постникова подчеркнула, что в кино для нее особенно важно максимально раскрыть своих героинь, поэтому она совершенно не против постельных сцен.

«Для моей героини было бы странно не целоваться с мужчиной, которого она так страстно любит. То же самое касается и постельных сцен. Если я понимаю, ради чего это нужно, я готова в них сниматься», — откровенно призналась девушка.

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